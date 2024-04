Droga foi encontrada escondida dentro da bagagem do passageiro - Reprodução

Droga foi encontrada escondida dentro da bagagem do passageiroReprodução

Publicado 15/04/2024 14:57 | Atualizado 15/04/2024 15:39

Rio - Um homem, de 32 anos, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (15) com 3,7kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. O acusado retornava de viagem após ter sua permanência vetada em Portugal. A droga está avaliada em R$ 200 mil.

O homem foi capturado durante uma inspeção em sua bagagem realizada pela equipe da Alfândega da Receita Federal. A vistoria foi feita por meio do aparelho de raio-x, que verificou a existência de conteúdo suspeito.

Os agentes encontraram a droga escondida em uma caixa de papelão que dizia conter 3 litros de vinho tinto. O narcoteste acusou a presença da cocaína.

O homem foi preso e juntamente com a droga encaminhado para a Polícia Federal para a realização dos trâmites judiciários.