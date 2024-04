Corpo de Edmilson foi encontrado com a mesma blusa que usa na foto - Reprodução

Publicado 15/04/2024 13:03

Em um vídeo que circula nas redes sociais, pescadores mostram o corpo boiando na água. Nas imagens, é possível notar que a roupa usada é a mesma que aparece em uma das fotos de Edmilson que foram divulgadas.De acordo com a Polícia Civil, após exames, o IML confirmou que o corpo encontrado é de Edmilson.Edmilson teria se jogado da Ponte Rio-Niterói após cometer o crime contra Michele, sua ex-companheira. Segundo informações de familiares do homem, ele ligou para uma parente durante o dia e pediu que ela cuidasse das filhas dele.Por volta das 15h do dia do crime, o carro de Edmilson foi encontrado na Ponte Rio-Niterói sem passageiros.Na última segunda, Edmilson, ex-marido da vítima, jogou gasolina na vítima, ateou fogo e fugiu pelos trilhos do trem. O Corpo de Bombeiros socorreu Michele e a encaminhou ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. No dia seguinte, ela foi transferida para o Hospital Municipal Pedro II, unidade especializada no tratamento de queimaduras.Na ocasião, Wagner Montazo, primo de Michele, disse aoque o casal terminou o relacionamento há cerca de dois meses, mas Edmilson não aceitou. No mês passado, ele teria invadido a casa da ex-mulher e quebrado diversos móveis. A técnica de enfermagem tinha uma medida protetiva contra ele. Nesta tarde, Michele foi deixar a filha que tem com Edmilson na casa da ex-sogra. Em seguida, ele a teria seguido até a estação de trem, onde houve o ataque.Michele ficou internada por dois dias e morreu na quarta-feira (10). Ela teve 90% do corpo queimado pelo ex-companheiro e estava em estado gravíssimo.O caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande).