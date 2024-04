Show de Madonna terá acesso restrito ao mar de Copacabana - foto de divulgação

Publicado 15/04/2024 15:02

Rio - A exatos 19 dias para o show da Madonna , que promete levar milhões de pessoas à Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, a Capitania dos Portos do Rio começa a vistoriar embarcações que manifestarem interesse em acompanhar o evento do mar. Segundo a Marinha do Brasil, a fiscalização visa garantir a segurança de embarcações, tripulantes e passageiros."Dessa forma, em virtude da realização do show da cantora Madonna na orla de Copacabana, que ocorrerá no dia 4 de maio de 2024, informamos que a área marítima nas proximidades do local será interditada, visando mitigar a ocorrência de acidentes da navegação", informa o comunicado.A Marinha afirma que "cabe à autoridade marítima promover a sua implementação e execução, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio".Os interessados em assistir ao espetáculo naquela área deverão realizar vistoria prévia em suas embarcações nos seguintes períodos:16 a 20 (Terça a Sábado);22 a 27 de abril (Segunda a Sábado); e29 de abril a 1º de maio (Segunda a Quarta).As vistorias são realizadas das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h. Donos de barcos interessados em ver o show da água terão de levá-los, a partir desta terça-feira (16), aos seguintes pontos:Marina da GlóriaIate Clube do Rio de Janeiro, na UrcaCapitania dos Portos do Rio de Janeiro, no CentroBella Marina, na BarrinhaClube Naval Charitas, em NiteróiApenas as embarcações vistoriadas e identificadas por esta capitania serão autorizadas a adentrar a área monitorada.