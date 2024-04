Cachorro foi encontrado desnutrido dentro da casa do tutor em Vigário Geral - Divulgação

Publicado 15/04/2024 15:53 | Atualizado 15/04/2024 18:50

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (15), pelo crime de maus-tratos a animais em Vigário Geral, na Zona Norte. Um cão foi resgatado da casa do tutor com sinais de desnutrição, com os ossos aparentes, diversos ferimentos expostos e com insetos presos a sua pele.

Segundo vizinhos, o homem mantinha o animal preso por uma corrente minúscula sem água nem comida, além de deixá-lo sozinho por dias quando saía de casa. Os vizinhos ainda disseram que um outro cão já havia morrido enquanto estava de posse do acusado.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) na Rua Isidro Rocha. O suspeito estava dentro de casa quando os policiais o detiveram.

O vereador Luiz Ramos Filho (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, comunicou à DPMA sobre o crime no início do mês. De acordo com o parlamentar, o animal ficava em um ambiente insalubre, em meio a fezes e urina.

"Essa prisão é muito importante porque as pessoas precisam se conscientizar de que maltratar animal é crime e dá cadeia. A covardia contra os bichinhos indefesos não fica mais sem punição. O pobre animal vivia num ambiente completamente insalubre, em meio a fezes e urina. E só não morreu de fome porque os vizinhos jogavam pedaços de pão. Acionei a polícia assim que soube do caso", comentou.

O cachorro foi levado para a sede da DPMA, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e, posteriormente, será encaminhado para uma abrigo municipal.

A ação contou com apoio de peritos do Instituto Criminalista Carlos Eboli (ICCE) e agentes da Secretaria de Proteção e Defesa Animal do Rio.

Outros casos de maus-tratos

O crime de maus-tratos a animais prevê uma pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda. Um projeto de lei, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, planeja colocar o valor da multa mínima em R$ 10 mil para quem comete o crime, sendo dobrada em caso de reincidência.

No dia 5 deste mês, três responsáveis pelos cachorros da raça pitbulls que atacaram a escritora Roseana Murray , de 73 anos, foram presos em flagrante por maus-tratos aos animais em Saquarema , na Região dos Lagos. Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos ainda foram autuados pelos crimes de omissão e cautela na guarda do animal e lesão corporal culposa.

Roseana segue internada nesta segunda-feira (15) no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A escritora teve o braço direito e uma das orelhas amputadas e recebeu cerca de 250 pontos pelo corpo. Ela tem previsão de alta para esta semana.

Os tutores dos cachorros foram soltos na última quarta-feira (10) . Em sua decisão, o desembargador Gilmar Augusto Teixeira, da 8ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), justificou que os animais foram apreendidos e levados para a Secretaria de Proteção Animal do Município de Saquarema e, por isso, não estão mais em posse do trio, tirando o risco à ordem pública e econômica. Eles responderão pelo crimes em liberdade e perderam a tutela dos animais, além de estarem proibidos de terem outros até o julgamento.

Outro caso em que um suspeito de maus-tratos responde em liberdade é de março deste ano. Um homem foi flagrado abandonado um cachorro dentro de uma caçamba de lixo em Todos os Santos, na Zona Norte do Rio. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o criminoso descarta o cão, amarrado e preso em sacolas. O cachorro, agora chamado Coragem, recebeu tratamento em uma clínica veterinária de Engenho de Dentro. Ele também irá responder em liberdade.

Segundo um levantamento do programa Linha Verde, do Disque Denúncia, divulgado em março , o Estado do Rio registrou uma média de 8.317 maus-tratos a animais por ano entre 2018 e 2023. O gráfico aponta uma tendência de crescimento no número desta ocorrência, subindo de 4.332 em 2018 para 11.968 em 2022, com leve queda no ano passado (11.593).

De acordo com os relatos, cães, gatos e cavalos são os animais que mais sofrem maus-tratos. As denúncias mais constantes sobre cachorros são de falta de alimentação, abandono e espancamento. Em relação a gatos, as informações mais comuns são relacionadas à falta de higiene nas residências, má alimentação, uso de chumbinho para envenenamento e agressões. Os cavalos sofrem com carregamento de peso e exposição ao tempo.

De 2018 a março de 2024, a cidade do Rio é a que mais registra maus-tratos contra animais, com 28.149 casos. São Gonçalo (3.576), Nova Iguaçu (3.470), Duque de Caxias (2.734) e Niterói (2.507) fecham a lista. Na capital, os bairros de Campo Grande (2.291), Jacarepaguá (1.165), Realengo (1.010), Bangu (858) e Santa Cruz (857) têm os maiores índices.