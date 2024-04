Na 33ª DP (Realengo) foi constatado que o celular era roubado - Google Street View

Publicado 15/04/2024 15:45 | Atualizado 15/04/2024 15:47

Rio - Policiais civis da 33ª DP (Realengo) prenderam em flagrante dois homens por receptação de mercadoria roubada. Os acusados estavam anunciando um celular nas redes sociais. A mãe do dono do aparelho o identificou no anúncio que circulava pela internet e marcou um encontro com os vendedores no Shopping Sulacap, na Zona Oeste. Acompanhada pelos policiais, ela foi ao local onde os suspeitos foram localizados e detidos. O caso aconteceu na quinta-feira passada (11).

A mulher relatou na delegacia que o celular do filho tinha sido roubado e que um aparelho com as mesmas características estava sendo anunciado em uma rede social. Assim, ela negociou com os vendedores suspeitos, marcou um encontro e comunicou os agentes.

Os policiais acompanharam a mulher até o shopping e prenderam a dupla. Os homens foram conduzidos à 33ª DP (Realengo), onde os agentes constataram de que se tratava do celular roubado.