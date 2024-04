Investimento é estimado em R$12 milhões na readequação e manutenção do espaço ao longo do período de contrato - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 17/04/2024 09:18





As melhorias previstas no contrato de concessão incluem a reformulação do palco, a adequação às normas de segurança, a requalificação urbana da área e o uso de estruturas móveis para a oferta de serviços de alimentos.



O edital prevê uma programação anual de eventos que privilegie o samba e manifestações culturais. No período de carnaval, a programação deverá ser vinculada à folia e os ingressos precisarão ter preços acessíveis.



Rio - Em mais uma tentativa de passar o Terreirão do Samba para a iniciativa privada, a prefeitura lançou nesta quarta-feira (17) o edital da concessão do espaço que fica no Centro do Rio. A nova licitação vai acontecer no dia 16 de maio e o vencedor vai administrar o local por 25 anos. O investimento é estimado em R$ 12 milhões na readequação e manutenção do local ao longo do período de contrato.

"Este é um equipamento cultural simbólico da cidade e nós queremos reforçar o calendário anual de eventos para celebrar o samba no Rio. A concessionária ficará responsável pelos investimentos estruturais e pela gestão do espaço e o edital reforça a obrigatoriedade de a maioria da programação ser focada no ritmo mais carioca que existe", disse.



De acordo com a prefeitura, a empresa vencedora pagará, no mínimo, uma outorga fixa de R$1,3 milhões, sendo paga em duas parcelas.

