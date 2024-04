Segundo a Polícia Civil, dentre os cinco alvos, três homens foram presos na operação contra furto de celulares - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 17/04/2024 08:42 | Atualizado 17/04/2024 09:01

Rio - Agentes da 61ª DP (Xerém) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, prenderam três suspeitos em uma operação contra furto de celulares, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Civil, cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios do Rio e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ainda de acordo com a polícia, os presos, identificados como Lucas Félix Trech, Lukas Willeman Gomes e Felipe Soares Corrêa, fazem parte de uma organização criminosa especializada em furto de aparelhos eletrônicos. Todos os alvos desta 'Operação Graham Bell', segundo o Ministério Público, são denunciados pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada e emissão de notas fiscais falsas.

Ao DIA, o delegado responsável pelo caso, Alexandre Ziehe, comentou sobre a ação. "Iniciamos com uma investigação da nossa delegacia e, posteriormente, com o Ministério Público. Dos cinco alvos, prendemos três e apreendemos dois carros roubados, até o momento. As ações começaram depois de um considerável furto de celulares, que aconteceu em 2022, e desencadeou em organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado", explicou Ziehe.

A investigação da 61ª DP foi iniciada após um grande furto em uma loja no Centro Empresarial Washington Luiz, em Duque de Caxias, no dia 3 de abril de 2022. Na ocasião, foram furtados 45 celulares da Apple, 12 relógios, cinco fones de ouvidos e dois videogames. De acordo com a Polícia Civil, houve um prejuízo de aproximadamente R$ 375 mil ao estabelecimento.

Expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, os mandados de prisão estão sendo cumpridos em Duque de Caxias, Vila Valqueire, na Zona Oeste, e em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Além dessas três regiões, os mandados de busca e apreensão, por sua vez, são realizados em Campo Grande, na Zona Oeste, e em Guadalupe, na Zona Norte. A mesma operação também acontece nos estados do Paraná e São Paulo.

Durante as investigações, o Gaeco e a Polícia Civil identificaram os autores do furto de 2022, os vendedores dos aparelhos e as empresas que emitiram as notas fiscais falsas, a fim de dar aparência de legalidade aos produtos. As investigações ainda revelaram que o material foi comercializado em diversos pontos do Rio de Janeiro.



Antes da 'Operação Graham Bell', 19 pessoas já haviam sido processadas criminalmente e presas em flagrante por receptação dos celulares furtados. Destas, nove foram indiciadas por associação criminosa, cinco por lavagem de bens e dinheiro, três por furto qualificado e duas por receptação qualificada.