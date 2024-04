Pastor foi convidado para abrir uma série de shows que aconteceram em comemoração aos 189 anos de Itaboraí - Divulgação

Publicado 17/04/2024 08:11 | Atualizado 17/04/2024 10:11

Durante as investigações, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi)analisou o vídeo anexado ao inquérito e concluiu que não houve alteração em seu conteúdo. No relatório enviado ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), a especializada disse se tratar de um caso de discriminação e afirma que ficou clara a prática de intolerância religiosa.Na ocasião, Valadão disse que "proferiu palavras em defesa da própria fé, acreditando que pessoas de outras religiões poderiam se converter à fé cristã" e que tinha o objetivo de "evangelizar" as pessoas que estavam no evento.