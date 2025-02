Beco do Vitinho, em Senador Camará, ganhou área de lazer - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Beco do Vitinho, em Senador Camará, ganhou área de lazerRafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 02/02/2025 09:40

Rio - O Beco do Vitinho, em Senador Camará, na Zona Oeste, está de cara nova, após obras de drenagem e urbanização. O local, que fica entre as ruas Oliveira Paiva e Santa Luzia, também ganhou uma área de lazer.

De acordo com a prefeitura, a reforma incluiu 185 metros quadrados de pavimentação, mais de 416 metros quadrados de passeio, quadra de esportes, bancos, parquinho para as crianças e um novo mural de grafite. O investimento na obra foi de R$ 1,1 milhão.

Além disso, as galerias antigas por onde passava o Rio Lúcio, que foi canalizado, deram lugar a 36 metros de novas redes em concreto.

"Já conhecíamos o problema daqui, é um rio que passa aqui embaixo com a galeria toda enferrujada, oxidada que afundou e virou um grande buraco. A Rio-Águas iniciou a obra há quatro meses e fez toda essa transformação do Beco do Vitinho, com quadra de esportes, piso pavimentado, brinquedos para as crianças. É um grande presente para a população, com lazer para as crianças e dignidade para os moradores, com uma melhora na qualidade de vida das pessoas", disse o presidente da Fundação Rio-Águas, Marcelo Sepúlvida, que esteve no local neste sábado (1º) ao lado do prefeito Eduardo Paes para a entrega das obras.