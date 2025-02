Armas apreendidas durante a ação - Reprodução

Publicado 02/02/2025 07:49 | Atualizado 02/02/2025 07:55

Rio - Um homem foi preso e um menor apreendido, na noite deste sábado (1º), em Pilares, na Zona Norte do Rio. Os dois estavam dentro de um veículo em posse de uma pistola 9mm, um revólver calibre 38 e munições.

De acordo com a PM, agentes do 1° Comando de Policiamento de Área (CPA), com apoio do 3° BPM (Méier) estavam realizando uma moto patrulha na Avenida Dom Hélder Câmara no momento da abordagem.