Mostra no CCJF reúne 140 obrasReprodução / Site CCJF

Publicado 02/02/2025 11:06

Rio - O Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), na Cinelândia, abriu as galerias do 2º andar do seu prédio histórico para a exposição gratuita "Horizonte Cerrado: viver no centro do mapa", que reúne 140 obras de 40 artistas contemporâneos brasileiros consagrados, como Athos Bulcão, Antonio Obá e Camila Soato.

As obras, da coleção de Sérgio Carvalho, trazem diferentes visões artísticas sobre o Cerrado, segundo maior bioma do país, que está presente em 13 estados brasileiros e corre risco com o desmatamento. O conjunto de pinturas, fotografias e esculturas, distribuído em quatro salas do Centro Cultural, ajuda a demonstrar que a proximidade das terras e das culturas influenciam o modo de pensar e a produção de seus habitantes — e aqueles que escolheram a região para viver.

Em entrevista ao site da instituição, a curadora Marília Panitz explica que a concepção da mostra foi pensada em como os artistas — muitos deles nascidos em Brasília, Mato Grosso, Goiás, Bahia, e adjacências, ou até aqueles que possuem uma história na região central do país —, pensam esse horizonte mais reto, essa vegetação, essas cidades planejadas e modernas, e, em contraponto, essa herança cultural forte que ainda persiste e é tão desconhecida do restante do Brasil.

"Queria que todos tivessem essa viagem a esse espaço que nem todos conhecem, outros conhecem, mas não essa parte mais profunda do Brasil, e tenham prazer nisso. É o que a gente espera", destacou Marília.

A mostra fica em cartaz até dia 23 de março, de terça a domingo, das 11h às 19h, nas galerias do 2º andar do CCJF. O endereço é Avenida Rio Branco, 241, Cinelândia, bem em frente à estação do VLT.