Drogas apreendidas em comunidade de NiteróiReprodução

Publicado 02/02/2025 08:00 | Atualizado 02/02/2025 08:01

Rio - Policiais militares do 12° BPM (Niterói) apreenderam 15 pinos de cocaína, 13 invólucros de maconha, um rádio transmissor e R$ 29 em espécie, neste sábado (1°), na comunidade Sítio de Ferro, em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, as drogas estavam com dois homens que trafegavam pela região em uma moto. Eles conseguiram fugir. O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba).