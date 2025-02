Droga foi encontrada com a ajuda de cão farejador - Divulgação / PF

Publicado 02/02/2025 11:24

Rio - A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante um homem que transportava cerca de 2,3 toneladas de maconha e uma pequena quantidade de cocaína. A ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí, Sul Fluminense, na madrugada de sábado (1º). A barreira foi montada para prevenir e reprimir o tráfico de drogas e armas com destino ao Rio.

Durante a fiscalização, que contou com o auxílio de cães farejadores, os policiais suspeitaram de dois caminhões e, após abordagem, constataram a presença da droga em um dos veículos e conduziram três homens à Superintendência Regional da PF no Rio. O motorista responsável pela carga, que vinha de São Paulo, foi preso em flagrante, de acordo com informações do site da PF.

A farta quantidade de entorpecente - oculta no baú do caminhão - tinha como destino o estado do Rio e, de acordo com as apurações preliminares, parte da carga seria entregue no Complexo do Alemão e parte distribuída em três cidades do Norte Fluminense: Conceição de Macabu, Macaé e Campos dos Goytacazes.

Após a formalização da prisão, as drogas e o veículo foram apreendidos. O motorista poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.