Drogas e armamento apreendidos com os criminososReprodução

Publicado 02/02/2025 07:54

Rio - Dois homens foram presos por policiais do 7° BPM (São Gonçalo), neste sábado (1°), na comunidade do Dita, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, com eles, foram apreendidos uma pistola 9mm, munições, dois rádios transmissores e drogas. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).