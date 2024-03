Tuninho Jr. é o novo intérprete da Tradição - Divulgação

Tuninho Jr. é o novo intérprete da TradiçãoDivulgação

Publicado 12/03/2024 09:51

Rio - A escola de samba Tradição anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação do intérprete Tuninho Jr, que estava na Acadêmicos de Niterói.

Ciente do novo desafio, o cantor comemorou o convite. "Estou pronto para fazer história junto com a comunidade da Tradição. Firmes nesse batuque, vamos mostrar ao mundo o verdadeiro espírito carnavalesco. Um beijo no coração de todos e que comece o show."

Tuninho iniciou a carreira como intérprete da escola mirim Aprendizes do Salgueiro, em 2004. Assumiu a posição de puxador do Salgueiro em 2018, e soma passagens por agremiações como Vila Isabel, Império Serrano, Imperador do Ipiranga e Águia de Ouro.

Em 2025, a Tradição estará de volta à Sapucaí, após ter sido a campeã da Série Prata.