Arte com a equipe da Imperatriz para 2025Divulgação

Publicado 20/03/2024 08:31 | Atualizado 20/03/2024 09:14

Rio - A Imperatriz Leopoldinense divulgou, na noite desta terça-feira (19), o tema do enredo para o Carnaval de 2025. A atual vice-campeã contará a história que narra a ida de Oxalá ao reino de Oyó com a intenção de visitar Xangô.



A saga do orixá, os percalços do trajeto e seu desenrolar são o conteúdo de um tradicional Itã, uma espécie de relato da mitologia iorubá.



"Mergulhado nesse rico universo ancestral marcado pela oralidade, a Imperatriz dá partida ao Carnaval que virá", afirma o carnavalesco Leandro Vieira.



Além do tema, a agremiação divulgou uma arte com imagens dos profissionais do Carnaval 2025.



O título oficial do enredo, o logo e a sinopse serão divulgados em breve.

Outros temas

A Imperatriz é a terceira escola do Grupo Especial a definir enredo. A primeira a anunciar foi a Grande Rio, que vai exaltar a cultura do Pará. Já a Beija-Flor de Nilópolis prepara uma homenagem ao eterno diretor de Carnaval Laíla.