Pablo continuará no comando da bateria da Porto da PedraReprodução / Facebook

Publicado 17/03/2024 11:02

Rio - A diretoria da Unidos do Porto da Pedra anunciou a renovação do contrato do mestre Pablo.

"Ele vai para seu oitavo Carnaval à frente da bateria Ritmo Feroz. Vamos juntos, Pablo!", publicou a agremiação nas redes sociais.

No último desfile, a escola de São Gonçalo, que apresentou o enredo "Lunário Perpétuo, a profética do saber popular", foi rebaixada para a Série Ouro.