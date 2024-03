Viradouro promove desfile da vitória em Niterói e reúne multidão

Rio - Campeã do Carnaval 2024, a Unidos do Viradouro promoveu o "desfile da vitória", aberto ao público, nas ruas do centro de Niterói, na noite deste domingo (17), para celebrar o título com a comunidade. O evento aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, com a presença de cerca de dois mil integrantes da escola usando fantasias completas. O local escolhido foi o mesmo onde a Vermelho e Branco costuma realizar seus ensaios de rua.

A "serpente" da comissão de frente, que encantou o público e os julgadores na Sapucaí, também foi levada para a apresentação. O enredo exaltou o culto ao animal na África e no Brasil, abordando temas como ancestralidade e força feminina.

Rainha de bateria da agremiação, Erika Januza participou do desfile e deu um show de samba no pé. Com uma fantasia cavada, a atriz exibiu o corpo escultural. Outra famosa que marcou presença foi Lore Improta, musa da escola e mulher do cantor Leo Santana. Na ocasião, a dançarina esbanjou simpatia, cumprimentou os fãs e posou para uma série de fotos.

"Dia de celebrar nosso campeonato junto a comunidade. Unidos do Viradouro nas ruas ruas de Niterói!! Foi pura emoção, energia boa, felicidade!! Como me sinto bem quando estou com vocês! Gratidão por todo carinho", escreveu a Lore no Instagram.

O intérprete Wander Pires e a bateria, comandada por mestre Ciça, foram outros destaques da noite. O públlico que acompanhou o evento nas laterais recebeu bandeirinhas da agremiação.

Com o enredo "Arroboboi, Dangbé", do carnavalesco Tarcísio Zanon, a escola de Niterói conquistou o terceiro título de sua história.

