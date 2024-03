Mestre Dudu posa com a Medalha Pedro Ernesto e o diploma - Divulgação

Publicado 21/03/2024 10:17

Rio - Cerca de um mês após conquistar a nota máxima com a Não Existe Mais Quente no desfile, o mestre de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel foi agraciado com a mais alta honraria da Câmara de Vereadores do Rio. Dudu, como é carinhosamente chamado no mundo do samba, recebeu a Medalha Pedro Ernesto, na última segunda-feira (18), em cerimônia que contou com a presença de ritmistas e outros membros da agremiação.