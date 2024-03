Jamilly Marques foi promovida de musa da comunidade à rainha - Vinicius Lima

Publicado 25/03/2024 13:14 | Atualizado 25/03/2024 13:18

Rio - O Império Serrano anunciou, neste domingo (24), que Jamilly Marques será a rainha da escola no próximo desfile. Ela ocupava o cargo de musa da comunidade. A sambista, de 21 anos, começou na ala das crianças, passou pelo time de passistas e tornou-se musa em 2023.

"É uma emoção única. Estou muito feliz com esse convite que recebi da direção do Império Serrano. Foi aqui que comecei a minha vida no samba, na ala das crianças com a tia Débora. Cresci como passista e hoje pude ser escolhida para ocupar o cargo de rainha da escola. Só tenho que agradecer a confiança, o apoio e irei me dedicar cada vez mais em prol do nosso Reizinho de Madureira”, promete Jamilly.

No último Carnaval, o Império ficou na segunda colocação da Série Ouro. Para 2025, a agremiação já havia anunciado que Quitéria Chagas será rainha de bateria, além das contratações do carnavalesco Renato Esteves e do intérprete Kleber Simpatia.