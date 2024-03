Guilherme Estevão, novo carnavalesco da Parque Acari - Divulgação

Publicado 25/03/2024 13:39

Rio - A União do Parque Acari anunciou a contratação do carnavalesco Guilherme Estevão, que deixou a Mangueira após o último desfile.

Estevão, de 29 anos, é graduado em Arquitetura pela UFRJ, e, no Rio, passou, ainda, pelo Império da Tijuca e pela Independentes de Olaria. Também atuou em São Paulo, Uruguaiana, Florianópolis e Três Rios.

"Chego com o coração repleto de felicidade, responsabilidade e muita vontade de fazer um grande trabalho que orgulhe essas enormes comunidades que a União do Parque Acari defende e simboliza. Chego para somar com a força e determinação de todos que fazem, a cada ano, a escola estar brilhando mais, podendo, assim, construir juntos uma linda história no próximo Carnaval”, comemora o carnavalesco.

A agremiação ficou na décima terceira colocação da Série Ouro.