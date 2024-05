Thiago David é o novo vice-presidente da Beija-Flor - Eduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 11/05/2024 07:27

Rio - Thiago David foi nomeado como o novo vice-presidente da Beija-Flor de Nilópolis após uma reunião da diretoria. Empresário do entretenimento e músico, Thiago assumirá a coordenação da escola ao lado do presidente Almir Reis pelos próximos três anos, sucedendo Gabriel Cruz Maciel.



Ele é filho do ator Anderson Müller e neto do presidente de honra da agremiação, Anísio Abraão David.

Seu currículo inclui colaborações em videogames, filmes e séries, com destaque em plataformas como HBO Max, Amazon Prime Video e Disney Plus. Foi indicado, ainda, ao prêmio de Melhor Compositor de Trilha Sonora Original no Festival de Los Angeles.



Com a canção "Llevame" acumulou mais de 3,5 milhões de reproduções em países como Venezuela, México, Colômbia e Peru.



"Minha ligação com a Beija-Flor começou na infância. A quadra era um lugar de valores como compaixão e humildade, aprendizados que carrego comigo. Me lembro das festividades de São Cosme e Damião, quando brinquedos eram distribuídos para as crianças de Nilópolis. A união da comunidade, o samba... tudo isso foi essencial na minha vida. A Beija-Flor é mais do que uma escola, é tradição, comunidade, vida, um grande amor", afirma o novo vice-presidente.