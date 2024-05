Beija-Flor de Nilópolis - Divulgação

Publicado 07/05/2024 14:58

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis anunciou, nesta terça-feira (7), algumas novidades na disputa do samba-enredo do Carnaval de 2025, que vai homenagear Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla , lendário diretor de Carnaval, morto em 2021 por complicações da covid. De acordo com o anúncio, cada parceria poderá ter, no máximo, seis compositores, sem participações especiais, e apenas um cantor do Grupo Especial por samba.

Além disso, o palco das apresentações contará com cinco microfones, incluindo o do intérprete oficial, e três cordas. A disputa ainda contará com audições exclusivas antes da apresentação para a comunidade.

"Com o enredo sobre o Mestre Laíla, a expectativa é de aumento no número de obras. Então, optamos por fazer algumas audições internas para uma avaliação mais criteriosa da letra, melodia, harmonia e das interpretações, para depois levarmos os sambas para as apresentações na quadra, para que toda a comunidade e segmentos possam opinar e participar", contou o diretor de Carnaval, Marco Antônio Marino.

As inscrições dos sambas ocorrerão no dia 25 de julho, das 18h às 23h, na quadra da agremiação. Para dar início ao processo, será divulgada, no próximo dia 27 de maio, segunda-feira, a sinopse e uma explanação do carnavalesco.

O lançamento oficial na quadra acontecerá em 8 de agosto, seguido por eliminatórias nos dias 15, 22 e 29 de agosto e 5 de setembro. A semana de 9 a 14 de setembro será dedicada à gravação em estúdio dos cinco sambas selecionados, com as eliminatórias finais ocorrendo em 19 e 26 de setembro. A grande final está marcada para o dia 3 de outubro, quando serão apresentados os três melhores sambas, determinando o hino oficial da Beija-Flor para o Carnaval 2025.

"Estou muito confiante de que teremos grandes sambas para o Mestre Laíla. Até aqui, tudo está sendo feito com muito carinho e cuidado, então precisamos da melhor trilha sonora possível", concluiu Marino.