Paulinho e Lucia vão comandar a escola nos próximos quatro anos. Na imagem eles posam com a mascote - Divulgação

Publicado 03/05/2024 09:46 | Atualizado 03/05/2024 09:47

Rio - Paulo Roberto, mais conhecido Paulinho, e Lucia Inácio foram eleitos presidente e vice, respectivamente, da escola de samba Império da Tijuca. A dupla, que havia assumido a tradicional agremiação do Morro da Formiga interinamente, no dia 24 de março, após a renúncia de Antônio Marcos Telles, o Tê, teve seus nomes confirmados pelo Conselho Deliberativo na última terça-feira (30). Não houve chapa concorrente.

Após a aclamação, o novo presidente falou sobre o próximo desfile. "Estamos no caminho certo para um belo Carnaval", disse Paulinho."Sabemos que estar na Intendente Magalhães é muito valioso e temos certeza de que estamos todos juntos. Foi um processo doloroso para toda a comunidade ver a escola descer, mas estamos reconstruindo nossa escola. Obrigada, Formiga!", completou Lucia.A ex-presidente do Salgueiro, Regina Celi, que integra o núcleo que assumiu o Império da Tijuca, também falou sobre o novo momento. "Faremos tudo para levar à Intendente um desfile digno do Império da Tijuca. Não estamos aqui para criticar a gestão anterior. Estamos fazendo de tudo para que o Império da Tijuca brilhe ainda mais alto", destacou Regina.O mandato é de quatro anos. Em 2025, a agremiação desfilará na Série Prata, na Estrada Intendente Magalhães, após ter sido rebaixada da Série Ouro.