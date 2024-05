Escola vai exaltar Seu Sete Rei da Lira, uma das entidades mais populares da umbanda - Divulgação / Rodrigo Cardoso

Escola vai exaltar Seu Sete Rei da Lira, uma das entidades mais populares da umbandaDivulgação / Rodrigo Cardoso

Publicado 01/05/2024 12:32

Rio - A União de Maricá definiu seu enredo para o Carnaval 2025. A escola da Série Ouro vai exaltar uma das entidades mais populares da umbanda carioca: Seu Sete Rei da Lira. Intitulado "O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7", o tema, que será desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, mostrará as faces do Exu festeiro, que marcou época no Rio.



Seu Sete da Lira é um Exu Sete Encruzilhadas e tinha como médium a Mãe Cacilda de Assis, dona de um terreiro de umbanda em Santíssimo, na Zona Oeste, fechado na Ditadura Militar no início dos anos 70. A entidade se popularizou muito - inclusive, virou atração na TV, como nos programas do Chacrinha e Flávio Cavalcanti -, compôs álbum musical, fundou bloco carnavalesco e reuniu uma legião de seguidores. Para Leandro Vieira, essa alma festeira vai ditar o próximo carnaval da União de Maricá.



"Seu Sete e Mãe Cacilda carregam o universo do samba e do carnaval na história particular de fé que une a famosa entidade e seu 'cavalo de santo'. Mergulho na curimba suburbana tendo a entidade e a ialorixá que tornaram-se os mais proeminentes nomes para a popularidade da umbanda carioca como material para celebrar a fé que transborda em música e exuberância, disse Leandro, que também é carnavalesco da Imperatriz.



Animado com a proposta, o artista detalhou o que pretende apresentar na Avenida. "Por si só, Seu Sete já é cheio de grandes particularidades, com o sabor próprio que só uma entidade que 'baixava' no Rio de Janeiro pode ter. Um Exu violeiro, flamenguista, devoto de Santo Antônio e muito chegado ao carnaval, das escolas de samba e dos blocos de rua, que bebia e cantava enquanto trabalhava no terreiro de Santíssimo. De tão famoso, tornou-se um 'Exu Pop', um astro de altíssima popularidade que chegou a ser convidado para se apresentar na TV, tendo transformado o programa do Chacrinha num terreiro que assistiu sua incorporação ser transmitida ao vivo para todo o Brasil. Olho para essa 'encruzilhada' pra lá de brasileira cheio de vontade de produzir exuberância e festa, explicou.



Neta de Mãe Cacilda, Bárbara de Assis definiu que a alegria sempre foi o grande legado deixado por Seu Sete e isso deve ser cultivado. Ela comemorou a oportunidade do legado de sua avó ser exaltado.



"A minha avó e o Seu Sete nos ensinaram, ao longo da caminhada, apenas a alegria. Para nós e para os milhares de fieis, a alegria dos dois sempre foi representada pelo carnaval. Foi pela alegria que os dois reuniram milhares de necessitados nas noites de sábado em Santíssimo. Foi pela alegria que ambos fundaram um bloco carnavalesco. Pela alegria, ambos promoveram o encontro da fé e da humanidade através da própria manifestação de seu trabalho. Hoje, é com essa mesma alegria que todos nós vemos a memória da minha avó e a presença do Seu Sete, sendo festejada pela criatividade do Leandro no desfile da União de Maricá. Isso é mais do que uma homenagem. Para nós, é um reviver, como o próprio Seu Sete, Rei da Lira, cantava", afirmou Bárbara.



Em 2024, a União de Maricá alcançou a quarta colocação da Série Ouro. Com boa parte dos segmentos renovados do último carnaval, a escola já deu início aos trabalhos e vai divulgar em breve detalhes sobre o cronograma.