Mocidade trará enredo futurista em 2025Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/04/2024 13:41 | Atualizado 29/04/2024 13:51

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel terá um enredo com uma pegada futurista no Carnaval 2025. Com o título "Voltando para o futuro - Não há limites para sonhar", o tema será desenvolvido pelos carnavalescos Renato e Marcia Lage.



Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (29), a escola explicou ainda que "a Mocidade fará uma viagem intergaláctica, onde ela se reconecta com seu brilho mais intenso, o de uma Estrela jovem, para questionar os próximos passos em um manifesto pelo futuro da humanidade."



A Mocidade Independente de Padre Miguel é a 10ª escola do Grupo Especial a anunciar o enredo para 2025. A história será desenvolvida pelos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage , que, como dupla, já passaram por Portela, Salgueiro, Grande Rio e Império Serrano.A Estação Primeira de Mangueira trará como enredo "À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões". A Beija-Flor homenageará Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, lendário diretor de Carnaval. A Imperatriz Leopoldinense contará a história que narra a ida de Oxalá ao reino de Oyó, para visitar Xangô.A Portela fará uma homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento. A Paraíso do Tuiuti vai explorar a história da primeira travesti do Brasil. A Unidos da Tijuca abordará a história do orixá Logun-Edé. A Viradouro exaltará a saga do líder quilombola João Batista, o Malunguinho. O Salgueiro vai falar sobre proteção espiritual e a força da umbanda.A Acadêmicos da Grande Rio exaltará o estado do Pará, mas ainda não tem título definido.Das 13 escolas do Grupo Especial, somente Vila Isabel e Unidos de Padre Miguel ainda não divulgaram seus enredos.