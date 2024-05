Enredo foi desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Lopes - Divulgação

Publicado 01/05/2024 16:32

Rio - A Unidos de Lucas divulgou, nesta quarta-feira (1º), o enredo para o Carnaval 2025. A escola da Série Prata vai levar para a Intendente Magalhães "As lambanças de dois cabras da peste, o testamento, alguns tostões e o livramento da Compadecida", desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Lopes.



Segundo a Unidos de Lucas, a obra da lenda da Literatura Brasileira, Ariano Suassuna, "O Auto da Compadecida", representa o equilíbrio perfeito entre a tradição popular e a literatura.



"É um enredo que por si só é forte e conta uma história que todos conhecem. Levaremos uma adaptação carnavalesca da grande obra de Ariano Suassuna. As loucuras de Chicó e João Grilo vão encantar a todos mais uma vez e fortalecer essa obra em outro nível artístico. Fico feliz em poder transformar essa obra em carnaval”, comemorou o carnavalesco Lucas Lopes.

A obra de Suassuna é um drama que se passa no Nordeste brasileiro. A história mescla elementos como a tradição da literatura de cordel, a comédia, traços do barroco católico brasileiro e, ainda, a cultura popular e as tradições religiosas, além de outros regionalismos relativos ao Nordeste.



A Unidos de Lucas ficou na 5ª posição do Carnaval da Intendente em 2024. A escola campeã foi a Botafogo Samba Clube, que foi promovida à Série Ouro e vai desfilar na Marquês de Sapucaí em 2025.