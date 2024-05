Em 2024 a Viradouro se tornou tricampeã com o enredo 'Arroboboi, Dangbé', que homenageia o culto ao Vodum Serpente, na África, e no Brasil. A escola buscou valorizar as raízes da cultura negra, além do protagonismo feminino. - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio - Nesta segunda-feira (6), internautas dividiram opiniões nas redes sociais, após mudanças serem aprovadas no Carnaval do Rio . A partir de 2025, os desfiles oficiais terão mais um dia. Além das tradicionais apresentações no domingo e na segunda-feira, o público poderá acompanhar as escolas de samba do Grupo Especial também na terça-feira de folia. Assim, apenas quatro escolas se apresentarão em cada dia.

No X, antigo Twitter, usuários criticaram a nova decisão. "Quem pediu isso?", disse. "Não gostamos, estaremos nas trincheiras contra essa palhaçada", comentou outro. "Os maiores absurdos da história da Liesa", opinou. "Ideia b*sta, injustificável e extremamente prejudicial. Nova diretoria mostrando a que veio: fazer Carnaval para turista e o sambista que se f*da", comentou. "Atrações especiais? Já temos 12 escolas de samba. Querer enfiar um showzinho no meio disso é encheção de linguiça e não contribui em nada", falou. "Parabéns, vocês vão conseguiram acabar com os desfiles! Enquanto isso SP só cresce com 14 escolas!", afirmou. No X, antigo Twitter, usuários criticaram a nova decisão. "Quem pediu isso?", disse. "Não gostamos, estaremos nas trincheiras contra essa palhaçada", comentou outro. "Os maiores absurdos da história da Liesa", opinou. "Ideia b*sta, injustificável e extremamente prejudicial. Nova diretoria mostrando a que veio: fazer Carnaval para turista e o sambista que se f*da", comentou. "Atrações especiais? Já temos 12 escolas de samba. Querer enfiar um showzinho no meio disso é encheção de linguiça e não contribui em nada", falou. "Parabéns, vocês vão conseguiram acabar com os desfiles! Enquanto isso SP só cresce com 14 escolas!", afirmou.

Outros internautas apoiaram a mudança. "Gostei muito! Mas pra ser perfeito poderiam retomar o número de escolas iniciais: 14 agremiações", disse uma usuária. "Excelente! Quem critica faz só porque tem medo de mudanças. Chegar em casa às 8h é insalubre. O Sambódromo sempre fica vazio na quinta escola", comentou. "Até pode ser interessante, mas coloquem mais escolas por dia", pediu.