Feijoada na quadra da Mocidade Independente de Padre MiguelDivulgação

Publicado 06/05/2024 15:44 | Atualizado 06/05/2024 15:46

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel encerrou anunciou o fim das alas comerciais para o Carnaval de 2025. De acordo com a escola, todo o desfile será direcionado à comunidade.



"A escola olha tanto para dentro e a gente tem um trabalho de tanta parceria que as nossas alas comerciais entendem a necessidade de mais espaço para a nossa comunidade. De agora em diante, nós iremos para a avenida com cem por cento da comunidade, vamos todos juntos trabalhar pelo bem da escola", disse o diretor de Carnaval, Mauro Amorim, durante a feijoada na quadra da agremiação, neste domingo (5).