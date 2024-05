Leandro Vieira durante visita ao terreiro Casa Branca do Engenho Velho - Leonardo Queiróz

Leandro Vieira durante visita ao terreiro Casa Branca do Engenho VelhoLeonardo Queiróz

Publicado 11/05/2024 08:31 | Atualizado 11/05/2024 08:39

"O Terreiro Casa Branca guarda a oralidade de tradições ancestrais. Ter contato com quem faz o sagrado vivo é ter acesso a uma imensa biblioteca de bocas que guardam palavras, como quem guarda livros de valor incalculável. Para mim, que tenho gosto pela pesquisa, desfrutar da possibilidade de acesso à sabedoria da casa é poder exercer a atividade de enredista e carnavalesco de mãos dadas com o respeito e a reverência", comemorou Leandro.

O terreiro foi tombado pelo IPHAN em 1984, sendo o primeiro monumento da cultura negra a ser considerado Patrimônio Histórico do Brasil, além de ser aclamado como a "mãe de todas as casas de santo da Bahia". Fundado na primeira metade do século XIX, o local, hoje, é liderado por Mãe Neuza de Xangô Aganjù.