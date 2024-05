Crianças vão passar a desfilar na Sapucaí na véspera do Desfile das Campeãs a partir de 2025 - Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Publicado 11/05/2024 07:51 | Atualizado 11/05/2024 07:52

Rio - O desfile das escolas mirins, que acontecia no Sambódromo, na terça-feira de Carnaval, agora será realizado na sexta-feira anterior ao Desfile das Campeãs. A novidade foi divulgada na última quinta-feira (9) pela Liesa, que passará a atuar como coprodutora do evento.

"A ideia em trazer os desfiles mirins para dentro do Rio Carnaval, fazendo uma colaboração entre a Liesa e a Aesm-Rio, é para podermos utilizar a estrutura da Liga para potencializar os desfiles mirins, tanto em termos de visibilidade quanto em recursos financeiros alocados para as agremiações mirins, trabalhando em conjunto para que possamos construir um novo passo para o futuro do Carnaval", destacou o presidente da Liesa, Gabriel David.

Edson Marinho, presidente da Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro e da Estácio de Sá, também falou sobre a novidade. "A manutenção e incentivo ao trabalho desenvolvido pelas escolas mirins é primordial para que as grandes escolas de samba permaneçam ativas sem deixar a tradição dos desfiles terminar. Estamos felizes com o início dessa parceria entre Aesm-Rio e Liesa", ressaltou.

A diretora cultural da Liesa, Evelyn Bastos, comemorou. "Trabalho diretamente com crianças e jovens de comunidade e acompanho de perto como essa oportunidade vai trazer maior visibilidade e ampliar o desenvolvimento cultural", analisou Evelyn, que também presidente da escola mirim Mangueira do Amanhã.