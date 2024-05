Integrantes da Unidos de Padre Miguel comemoram título inédito da Série Ouro para a agremiação da Zona Oeste - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/05/2024 21:03

Rio - A Unidos de Padre Miguel já definiu seu enredo para 2025, com as bênçãos de Xangô. A escola da Vila Vintém, que retorna ao Grupo Especial, contará a história da africana Iyá Nassô e do primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho.

O enredo "Egbé Iya Nassô", concebido pelos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato e desenvolvido pelos Enredistas Victor Marques e Clark Mangabeira, promete uma viagem pela história e tradição afro-brasileira. O foco será o legado de Iyá Nassô e o papel crucial do Ilê Axé Iyá Nassô Oká, considerado o mais antigo templo afro-brasileiro ainda ativo.“Estamos maravilhados em poder contara história de Iyá Nassô, a semeadora do culto aos Orixás no Brasil. Este é um enredo que celebra a ancestralidade africana e que consagra o primeiro Ilê plantado em terras brasileiras instaurando a religião do Candomblé”, disse Alexandre Louzada.“O carnaval de 2025 da Unidos de Padre Miguel vem se construindo com muito carinho e respeito aos ancestrais. Desenvolver esse grande EGBÉ, com tanta gente incrível, talentosa e especial, me honra demais. Tenho certeza de que faremos um lindo trabalho”, acrescentou Lucas Milato.A iniciativa recebeu aprovação após uma visita da escola ao lendário terreiro em Salvador, onde foram recebidos calorosamente pela Iyalorixa Neuza Cruz de Xangô e membros do conselho espiritual da Casa Branca, que abençoaram e apoiaram o projeto da agremiação.“Estamos muito felizes com essa homenagem. Nestes quase dois séculos de existência, é a primeira vez que o Terreiro Casa Branca recebe tamanha honraria, e isto é para comunidade o reconhecimento da força feminina que no Brasil possibilitou a instituição dos Terreiros de Candomblé e da ancestralidade vinda dos Orixás no Brasil”, declararam os responsáveis pelo terreiro.Para a Diretora de Carnaval, Lara Mara, essa é uma oportunidade única de celebrar a cultura afro-brasileira e homenagear figuras tão importantes como Iyá Nassô e o Terreiro da Casa Branca."Estamos emocionados em poder contar essa história tão rica e significativa para o Carnaval. Nossa visita ao terreiro foi emocionante, pois tivemos as bençãos de Xangô e da Iya Neusa para a realização desse projeto. Com muita humildade, responsabilidade e respeito, vamos levar para a avenida todo o encanto e a magia desse enredo", afirmou Lara Mara.