Unidos da Tijuca demonstra apoio à AnittaReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2024 14:00 | Atualizado 13/05/2024 14:07

Rio - A Unidos da Tijuca usou o Instagram, nesta segunda-feira, para demonstrar apoio à Anitta . A escola, compartilhou uma imagem que diz 'toda fé deve ser respeitada' após a Poderosa perder mais de 100 mil seguidores em sua rede social ao expor sua vivência religiosa, para divulgar o clipe da música "Aceita", e citar a sinopse da agremiação para o Carnaval 2025, que será dedicado ao orixá Longun Edé, na legenda. A azul e amarelo ainda considerou o caso como intolerância religiosa, que é crime.

"Mais do que tolerância, queremos respeito! A intolerância nada mais é do que a incapacidade de aceitar as decisões, opiniões e diferenças alheias. Algumas pessoas são consideradas intolerantes devido à dificuldade em não lidar ou por não aceitarem essas diferenças e até podem se tornar preconceituosas ou ainda, desenvolver comportamentos violentos durante uma discussão", inicia a nota.

"E a intolerância religiosa é a mais comum no Brasil, afinal é um país religioso que se desenvolveu através da religião, mas você sabia que isso é um crime? Sim! A lei n.º 7.716/89 visa punir as pessoas que praticam a discriminação de outras por causa da religião. A pena pode variar de 1 mês até 1 ano de multa", continua. "O ano é 2024 e não podemos mais tolerar tamanha criminalidade contra as matrizes africanas. A Unidos da Tijuca agradece a visibilidade da Anitta e se solidariza. Estamos com você, garota do Rio!", conclui.

Nos comentários, outras escolas de samba também se manifestaram em relação ao assunto. "Resistência. Estamos juntos!", declarou o perfil do Salgueiro. "Seguimos, irmã! Nós não vamos sucumbir!", frisou o perfil da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Entenda

Na publicação feita nesta manhã, Anitta, que é do candomblé, religião de matriz africana, compartilhou algumas fotos de sua vivência na religião para divulgar o clipe de "Aceita", que faz parte do álbum "Funk Generation". O audiovisual da canção será disponibilizado nesta quarta-feira, dia 15. Na legenda, ela publicou a sinopse da Unidos da Tijuca para seu Carnaval 2025, que será dedicado ao orixá Longun Edé.

"Eu sou Longun Edé. O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Sou o único capaz de reunir todos os mundos. Sou o equilíbrio entre os homens e as mulheres", inicia a legenda.



"Sou cultuado nos axés do Brasil. Com Severiano, ergui, na Bahia, a casa do Kalé Bokum. Com Zezito, minha força chegou ao Rio de Janeiro, onde desembarquei com a Corte Real Ijexá. Estou presente em todos aqueles que reconhecem que sou “santo menino que velho respeita”, como falou Mãe Menininha do Gantois. Eu sou a força da juventude no tempo. Estou no presente e daqui olho para o futuro. Estou no passado e de lá resgato as tradições. Estou no futuro em que meu legado é imortal! Eu nunca morro", continua.



"Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação das pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos", finaliza.

Logo depois, a cantora contou que perdeu 100 mil seguidores na rede social. "Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais", comentou ela, nos stories. "Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé".