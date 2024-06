Composição de Anitta entra na disputa pelo samba da Unidos da Tijuca - Reprodução do Instagram

Publicado 28/06/2024 09:19 | Atualizado 28/06/2024 09:33

Rio - A escola de samba Unidos da Tijuca divulgou, na noite desta quinta-feira (27), no Youtube, os sambas inscritos na disputa para o Carnaval de 2025. Uma das onze composições é de autoria da cantora Anitta em parceria com Feyjão , Estêvão Ciavatta, Miguel Pinto Guimarães, Fred Camacho e Diego Nicolau. O enredo exalta Logun-Edé, orixá ao qual a Poderosa é devota.

Em publicações feitas no Instagram Stories, artista apareceu dançando e cantando o samba, e explicou o motivo de ter participado da composição.

"Não (resolvi escrever o samba) aleatoriamente. A Unidos da Tijuca vai falar sobre Logun-Edé, que é o meu orixá. Me convidaram por saber que eu sou de Logun-Edé e eu já tava colocando muito desse enredo no meu show, na minha turnê, porque eu amei o texto, o enredo todo, enfim. E por ser o meu orixá, é por isso que ajudei a escrever esse samba. Estou nessa disputa e tomara que a gente ganhe, mas se não ganhar, eu fico super feliz com a competição", comemorou Anitta, que mostrou um vídeo do momento que gravou a canção: "A primeira brasileira a gravar o samba-enredo à distância no camarim do show na Europa".

A Poderosa ainda deixou claro para os fãs que não pretende cantar na Marquês de Sapucaí. "Não penso em puxar nada na Avenida. Não tenho nem voz pra isso. Foi só pra gravar o samba, que ficou lindo. Gravei uma outra versãozinha também", avisou.

Vale lembrar que Anitta foi vítima de intolerância religiosa, no último mês, após divulgar o clipe de "Aceita", em que mostra sua vivência religiosa, e citar a sinopse da Unidos da Tijuca. A escola saiu em defesa da cantora. "Mais do que tolerância, queremos respeito! A intolerância nada mais é do que a incapacidade de aceitar as decisões, opiniões e diferenças alheias. Algumas pessoas são consideradas intolerantes devido à dificuldade em não lidar ou por não aceitarem essas diferenças e até podem se tornar preconceituosas ou ainda, desenvolver comportamentos violentos durante uma discussão", diz um trecho da nota.

Confira a letra do samba

Reflete o espelho… Orisun

Nas águas de Oxum

À luz de Orunmilá

Magia que desaguou na ribeira

E fez o caçador se encantar

Sou eu, sou eu

Príncipe nascido desse grande amor

Herdeiro da bravura e da beleza

É da minha natureza a dualidade e o fulgor

De tudo que aprendi, o todo que reuni

Fez imbatível a força do meu axé

Com brilho imenso, desafio o consenso, inquieto e intenso

Sou Logun-Edé



Oakofaê, odoiá

Oakofaê, desbravei o mar

Não ando sozinho montei no cavalo marinho

Abri caminho pro povo de Ijexá



E no rufar dos Ilus meu tambor

A fé no Kale Bokum assentou

A proteção de meus pais, ofás e abebés

Sou a Tijuca e seus candomblés

Um lindo leque se abriu, ori do meu pavilhão

Amarelo ouro e azul pavão

Orixá menino que velho respeita

Recebi sentença de pai Oxalá

Eu não descanso depois da missão cumprida

A minha sina é recomeçar



Logun-Edé

Logum arô

Logun-Edé loci loci Logun arô

A juventude do Borel

Desce o morro pra cantar em seu louvor