Michele Castela tem o costuma de acompanhar notícias sobre a filha nas páginas de fofoca - Reprodução/Instagram

Michele Castela tem o costuma de acompanhar notícias sobre a filha nas páginas de fofocaReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2025 13:28

Michele Castela, mãe da cantora Ana Castela, usou suas redes sociais para comentar, de maneira bem-humorada, uma notícia sobre um possível romance de sua filha. Na noite da última quarta-feira (19), ela brincou que estavam lhe atribuindo tantos genros que já não conseguia mais lidar com a situação nem administrá-los.



O comentário foi feito em uma publicação do jornalista Leo Dias. Na postagem, ele divulgava com exclusividade que o ator Matheus Fagundes, de 27 anos, havia buscado Ana Castela no aeroporto quando ela chegou aos Estados Unidos e que alguns amigos já o consideravam o novo affair da intérprete da música "Só Não Deixa Saudade".

Depois que a postagem viralizou nas redes sociais, rapidamente, tanto Ana Castela quanto sua mãe reagiram à publicação. “Léo, minha mãe não aguenta mais tanto genro”, escreveu primeiro a própria cantora. Pouco tempo depois, Michele também comentou: “Cheguei atrasada na fofoca, genteeee!!! Eu nem sei o que eu tenho mais, se são pedras nos rins ou genros”, disse ela em tom de brincadeira.



Vale lembrar que os rumores de que a Boiadeira estaria de namorado novo tiveram início depois que a página "Gossip da Fama" divulgou que Ana Castela estaria “conhecendo melhor” Matheus Fagundes. Também é válido ressaltar que, atualmente nos Estados Unidos para compromissos profissionais e passeios, a cantora foi vista em diversos locais ao lado do ator, que reside em Los Angeles. Além disso, ela apareceu vestindo uma jaqueta de Matheus dentro de um carro, o que reforçou ainda mais os rumores sobre um possível relacionamento.