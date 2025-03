Os dois programas do apresentador foram cancelados de uma vez só na última semana - Reprodução/RedeTV

O apresentador Geraldo Luís não integra mais o quadro de funcionários da RedeTV!, conforme divulgado pelo site NaTelinha. A emissora encerrou o contrato do comunicador na última quinta-feira (20), colocando um ponto final nos rumores que já circulavam na imprensa. Com o cancelamento das duas atrações que ele comandava, a empresa optou por não renovar seu vínculo, que durou 19 meses.



Em entrevista ao site NaTelinha, Geraldo Luís comentou sobre sua saída. “A partir de hoje, encerro meu ciclo na RedeTV!. Foi 1 ano e meio de muito trabalho, alegrias, e parceria na exibição dos programas ‘Ultra PrêmioShow’, exibido às terças-feiras, e do Geral do Povo, exibido aos domingos. Agradeço às equipes, meus colegas, e a todos os profissionais da RedeTV que fizeram isso acontecer. Meus agradecimentos por esse programa que pôde levar o melhor aos domingos, com matérias exclusivas, e muita alegria. À plateia, que sempre esteve comigo, e ao meu público que sempre me acompanhou”, declarou.



