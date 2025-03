A atriz integrou o quadro de funcionários do canal de 1969 a 2020 - Reprodução/Instagram/TV Globo

A atriz integrou o quadro de funcionários do canal de 1969 a 2020Reprodução/Instagram/TV Globo

Publicado 21/03/2025 11:28

A reaproximação da atriz Regina Duarte deixou de ser apenas um ensaio e se tornou realidade. A artista retornará à TV Globo cinco anos após ter encerrado o contrato com o canal e voltará a aparecer nas telinhas em breve. A veterana será uma das figuras ilustres que participarão do programa especial de 60 anos da emissora, que será transmitido em abril deste ano. Vale lembrar que a mãe de Gabriela Duarte deixou a empresa em 2020 para assumir um cargo de Secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro.

Conforme informado pela coluna Play, do jornal O Globo, a artista já finalizou sua participação no projeto. A atriz, que protagonizou diversas novelas, também pode ser vista atualmente na emissora na reapresentação de "História de Amor" (1995), onde interpretou uma das Helenas criadas por Manoel Carlos. No início deste ano, ela já havia retomado contato com a antiga casa ao ser convidada para gravar a chamada da reprise.

Em fevereiro de 2020, Regina Duarte deixou a emissora onde foi protagonista por décadas. Naquela época, a empresa emitiu um comunicado anunciando que a decisão de encerrar o contrato, com mais de 50 anos de duração, foi tomada de forma consensual. De acordo com o site Notícias da TV, a Globo havia mantido o vínculo com a atriz por reconhecimento de sua importância, considerando-a parte de seu “patrimônio moral”, ao lado de figuras como Fernanda Montenegro e Tony Ramos.



Em março de 2020, Regina foi convidada por Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de secretária especial da Cultura, função que exerceu por pouco mais de dois meses antes de ser substituída por Mario Frias em maio.