A confusão sobre a suposta nova traição do jogador teve início na semana passada - Reprodução/Instagram

A confusão sobre a suposta nova traição do jogador teve início na semana passadaReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 10:54 | Atualizado 21/03/2025 12:49

O suposto envolvimento de Neymar em um caso de traição na cidade de Araçoiaba da Serra, São Paulo, na última semana, continua dando o que falar na mídia. Any Awuada, apontada como participante da polêmica, abriu uma caixa de perguntas no Instagram na última quinta-feira (20) e recebeu questionamentos sobre a situação.

Através da caixinha, um internauta pediu para que ela se colocasse no lugar da noiva do atleta. “Se fosse a esposa do Neymar e não a do job que ele pagou, você aceitaria isso?”, perguntou um seguidor. Com um tom irônico, ela comentou sobre a continuidade do relacionamento entre Bruna Biancardi e o jogador.

“Eu ia aceitar com certas condições. Um chifrezinho aqui, me dá uma bolsinha da Hermes. Aprontou aqui? Coloca aí um helicóptero, um jatinho no meu nome. Descobri uma traição de novo? Quero esse apartamento no meu nome agora. Ia ser assim, amor. Tudo é negociável [sinalizando dinheiro com os dedos]”, debochou a acompanhante.

Os rumores sobre uma possível infidelidade de Neymar tiveram após relatos de uma festa privada onde o helicóptero dele teria sido visto, sugerindo a participação do príncipe do Santos no evento. Any Awuada, que decidiu se pronunciar publicamente na última sexta-feira (14), afirmou que esteve presente no encontro e viveu um momento íntimo com o atleta e outra mulher. No entanto, a assessoria do jogador nega qualquer envolvimento dele nessa ocasião.

Com a repercussão do caso, algumas pessoas passaram a especular que Any poderia ter se relacionado, na verdade, com Eigon Oliver, um sósia de Neymar. Ela, no entanto, descartou essa possibilidade. “Gente, pelo amor de Deus! Esse sósia só é parecido com o Neymar quando ele está com os óculos, né? Porque tirou os óculos, minha amiga, quem ele engana? Menino doido. Nunca vi esse sósia na minha vida, nunca. Ele estava com uma ruiva lá que não era eu não", disse ela.