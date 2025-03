A cantora compartilhou detalhes do ritual na última quinta-feira (20) - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 10:11

A cantora Anitta iria se apresentar no festival de música Coachella, nos Estados Unidos, em abril deste ano, mas acabou cancelando a participação na última quinta-feira (20). Embora tenha usado "motivos pessoais" para justificar a desistência, fãs da cantora se enfureceram depois que a artista compartilhou, nas redes sociais, fotos de um ritual de elevação de frequência para celebrar a chegada do outono e passaram a criticá-la.

Nas imagens compartilhadas por Anitta no Instagram, ela aparecia ao lado da apresentadora Angélica, da ex-BBB Juliette e de outros amigos durante o ritual. "Pra nós o ano novo começa hoje. Primeiro dia de Áries. Início do outono, celebramos essa nova estação com um ritual de equinócio, elevando nossa frequência, olhando pra dentro, nos libertando de tudo aquilo que a gente não quer mais e convidando o novo pra fazer parte da jornada de 2025. A vida é feita de ciclos, não dá pra querer verão o ano inteiro. A natureza nos ensina que as fases de cada estação são importantes pra gerar os frutos. Respeitando essa lei da natureza, a gente se conecta com o real movimento da vida", escreveu ela.

Embora a artista parecesse feliz com a celebração e a reunião com os amigos, não demorou para que os fãs atribuíssem o cancelamento do show ao ritual e também à líder religiosa que o conduziu, Max Tovar. "Mentira que a Anitta cancelou show no Coachella por causa de astrologia, fanatismo religioso e etc. kkkkkkkk Meu Deus, fim de carreira. Melhor aposentar mesmo", escreveu uma pessoa. "Sinceramente? Eu quero que a Anitta se f*da junto com esses charlatães, espero que suguem todo o dinheiro dela. Depois dessa do Coachella, eu abro mão da gata", anunciou um usuário. "Entendo que a Anitta precise de um hiato, ela já conquistou tudo e tal. Mas, cara, como uma guru charlatona entra na mente dela a ponto de fazê-la cancelar o Coachella? Insano", questionou um internauta.

O cancelamento da apresentação foi publicado no perfil da cantora na rede social X, antigo Twitter, na última quinta-feira (20). "Eu realmente estava ansiosa para estar no Coachella neste ano, mas, devido a motivos pessoais inesperados, não poderei me apresentar. Sou realmente grata ao festival pelo convite, compreensão e apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilharmos esse momento especial", escreveu ela.