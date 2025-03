A cantora tem cerca de 30 anos de carreira - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 14:06

A cantora gospel Aline Barros será um dos destaques da 3ª edição do “Celebra Boa Vista”, programada para o próximo dia 6 de junho de 2025. O evento faz parte das festividades pelo aniversário de Santa Maria da Boa Vista, cidade situada no Sertão de Pernambuco. O município está localizado a 611 km de Recife, capital do estado.

Segundo informações do Blog do Elvis, a prefeitura destinará R$ 250 mil para o show da artista. Os detalhes do contrato também podem ser encontrados no portal oficial da administração municipal. A expectativa é que a apresentação atraia um grande público, incluindo fiéis de diversas cidades próximas ao local do evento.

Aline Barros é uma das cantoras mais bem pagas do segmento gospel no país. Por conta disso, evita apresentações em igrejas, onde seu cachê precisaria ser reduzido consideravelmente. Sua agenda é voltada principalmente para grandes eventos e festivais religiosos.

Em fevereiro, a artista esteve no centro de uma polêmica ao se apresentar na abertura do carnaval em Palmas, Tocantins. O show fez parte do evento “Carna Praça”, promovido pelo governo estadual. A apresentação, que custou R$ 220 mil aos cofres públicos, gerou grande repercussão.