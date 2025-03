Além de Whindersson, Valdenice tem mais 3 filhos - Reprodução/Instagram

Além de Whindersson, Valdenice tem mais 3 filhosReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 14:27

O humorista Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica desde fevereiro deste ano, e sua mãe, Valdenice, usou as redes sociais para publicar uma reflexão sobre os filhos e o amor que sente pelos quatro. Embora o artista não esteja acessando as redes sociais, a piauiense fez questão de marcá-lo na publicação.

A postagem foi feita nos stories de Valdenice Nunes e, além da marcação do humorista, ela também mencionou os perfis dos outros três filhos, Harisson, Hidelvan e Hagda, na imagem. "Mãe nunca ama um filho mais que outro. Ela apenas ajuda aquele que mais precisa", dizia a mensagem de carinho.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que um parente do youtuber se manifesta sobre esse momento difícil. Na última sexta-feira (14), o pai dele, Hidelbrando Batista, também fez uma publicação reflexiva, mencionando indiretamente o filho. “Que os nossos planos se cumpram, mas acima deles se cumpram os planos de Deus", escreveu ele na legenda de uma foto ao lado de Whindersson.

A assessoria de imprensa do youtuber divulgou um comunicado confirmando que o humorista optou por se internar em uma clínica psiquiátrica. "O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar. Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", informou a nota oficial.