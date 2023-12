Taça da Libertadores é cobiçada por todos - Divulgação

Publicado 18/12/2023 18:01 | Atualizado 18/12/2023 18:17

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (18) o ranking atualizado, que define em que pote cada clube vai ficar no sorteio dos grupos da Libertadores. Campeão da edição de 2023, o Fluminense é um dos cabeças de chave, assim como o Flamengo. Palmeiras, Grêmio, São Paulo, LDU, Peñarol e River Plate são os outros.

Com o título, o Fluminense subiu para o 12º lugar. Mas mesmo se não fosse campeão, entraria como cabeça de chave, porque clubes à sua frente não se classificaram, casos de Boca Juniors (3º), Nacional (5º), Athletico-PR (6º), Olimpia (10º) e Internacional (11º). A LDU (13º) entrou pela conquista da Copa Sul-Americana.



O Palmeiras lidera o ranking da Conmebol, seguido por River Plate. O Flamengo está em 4º lugar, o Grêmio em 6º e o São Paulo em 9º.



Já o Atlético-MG (14º) ficará no pote 2 do sorteio dos grupos. Botafogo (49º) e RB Bragantino (41º), que jogam a pré-Libertadores, obrigatoriamente entram no pote 4, caso se classifiquem. Os dois podem cair com brasileiros no grupo.





O sorteio dos confrontos de pré-Libertadores será na terça-feira (19), às 12h (de Brasília). A Conmebol ainda vai divulgar a data do sorteio dos grupos.

Confira a divisão dos clubes no sorteio da Libertadores

Pote 1 (cabeças de chave)

Fluminense

Palmeiras

River Plate (Argentina)

Flamengo

Grêmio

Peñarol (Uruguai)

São Paulo

LDU (Equador)



Pote 2

Atlético-MG

Independiente del Valle (Equador)

Libertad (Paraguai)

Cerro Porteño (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Barcelona (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Junior Barranquilla (Colômbia)



Pote 3

San Lorenzo (Argentina)

The Strongest (Bolívia)

Universitario (Peru)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Rosario Central (Argentina)

Alianza Lima (Peru)

Millonarios (Colômbia)

Talleres (Argentina)



Pote 4

Caracas (Venezuela)

Liverpool (Uruguai)

Huachipato (Chile)

Cobresal (Chile)

Classificado da pré-Libertadores

Classificado da pré-Libertadores

Classificado da pré-Libertadores

Classificado da pré-Libertadores