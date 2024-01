Savarino, ex-atacante do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 10/01/2024 12:50

Rio - O Botafogo ganhou um rival pela contratação do atacante Jefferson Savarino, ex-Atlético-MG e que atualmente defende o Real Salt Lake-EUA. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Corinthians está tentando dar um chapéu no clube carioca e fechar com o venezuelano.

A chegada de Savarino seria um pedido do técnico Mano Menezes, que quer contar com o jogador em seu elenco para 2024. Os valores oferecidos pelo Timão são maiores do que a proposta do Botafogo, que tinha acordo encaminhado com o jogador. O Glorioso pagaria 2,7 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

Savarino foi um dos destaques do Atlético-MG na conquista do Brasileirão de 2021. No Galo, ele trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo, que foi quem indicou o nome do venezuelano para o time carioca.



Em sua última temporada na MLS, Savarino fez 11 gols e deu quatro assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake. Pelo Galo, foram 21 gols e 19 assistências em 99 jogos.