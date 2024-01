Tiago Nunes testou e treinou com três zagueiros durante boa parte da pré-temporada do Botafogo em Itu - Vitor Silva / Botafogo

Tiago Nunes testou e treinou com três zagueiros durante boa parte da pré-temporada do Botafogo em ItuVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2024 10:43 | Atualizado 16/01/2024 10:44

Rio - O Botafogo tende a usar o mesmo esquema tático no começo de 2024 que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. De acordo com o 'ge', Tiago Nunes testou e treinou com três zagueiros durante boa parte da pré-temporada em Itu, no interior de São Paulo, que teve fim na última segunda-feira (15).

A tática foi utilizada pelo treinador nos últimos quatro jogos de 2023, quando tentou trazer novidades em busca do título brasileiro. A formação agradou e foi trabalhada de maneira mais profunda nos últimos dias.

A base desenhada foi o 3-4-3, mas variando para outras formações dentro da própria escalação. No início, eram dois alas mais avançados acompanhando os defensores, dois volantes e três atacantes. Tiago Nunes também variou os jogadores dentro de campo nos treinamentos.

Além disso, testou o mesmo atleta em posições diferentes. Danilo Barbosa, volante de origem, foi recuado para a zaga algumas vezes, movimento feito também em 2023. Alexander Barboza e Lucas Halter foram os nomes fixos do setor.

O Botafogo entrará em campo pela primeira vez neste ano contra o Madureira, às 19h desta quarta-feira (17), no Nilton Santos, na estreia do Carioca. A tendência é que o Alvinegro inicie a competição com o elenco principal, mas sem utilizar força máxima - a ideia é rodar os jogadores nos primeiros jogos.