Luiz Henrique em ação pelo Betis contra o Barcelona - AFP

Luiz Henrique em ação pelo Betis contra o BarcelonaAFP

Publicado 26/01/2024 14:00

Rio - Dado como certo para reforçar o Botafogo em 2024, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, segue nos planos de Manuel Pellegrini, de 70 anos, para a temporada. O treinador do Betis afirmou que conta com o brasileiro e fez elogios ao atacante.

"Luiz Henrique está nos planos, ainda está aqui e esperamos que continue assim. Conto com ele também para o fechamento do mercado, ele é um player muito importante para nós", afirmou o chileno em entrevista ao jornal espanhol "AS".

De acordo com informações do portal "GE", Luiz Henrique foi adquirido pelo grupo Eagle Football Holdings, administrado por John Textor, por algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 106,84 milhões). O período em que o atacante irá atuar no Botafogo e depois seguir para o Lyon está indefinido.