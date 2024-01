Novak Djokovic pela primeira vez foi derrotado em uma semifinal do Australian Open - Lillian Suwanrumpha / AFP

Publicado 26/01/2024 12:45

Austrália - Número 1 do mundo, o tenista Novak Djokovic pela primeira vez foi derrotado em uma semifinal do Australian Open. Ele foi dominado por Jannik Sinner, quarto do ranking geral, e deu adeus à competição. O sérvio lamentou a eliminação, mas garantiu que não o aproxima do fim da carreira.

"Não é a sensação com a qual estou acostumado. Foi incrivelmente gratificante para mim começar a maior parte das minhas temporadas com uma vitória em Grand Slam e nunca perder nas semifinais ou finais do Australian Open. Então desta vez é um pouco diferente, mas é o que é", ponderou.

"Este torneio não está à altura do meu padrão ou do nível que eu normalmente jogaria ou esperaria jogar, mas isso não significa necessariamente que seja o começo do fim, como algumas pessoas gostam de chamar", completou Djokovic.

Ele também fez questão de parabenizar o adversário, apesar de revelar que ficou "chocado" com o mau desempenho individual ao longo do duelo com Sinner.

"Acho que esta é uma das piores partidas de Grand Slam que já joguei. Mas, ao mesmo tempo, crédito a Sinner por fazer tudo melhor do que eu em todos os aspectos do jogo. Quero parabenizá-lo por fazer um grande jogo e um ótimo torneio até agora. Ele merecidamente está na final, me superou completamente. Fiquei chocado com meu nível, de um jeito ruim. Não havia muito que eu estivesse fazendo certo nos dois primeiros sets", declarou.

Mesmo com a eliminação, o sérvio de 36 anos mantém o foco nas outras grandes competições que disputará em 2024: "Ainda tenho grandes esperanças nos outros Grands Slams, Olimpíadas e quaisquer torneios que jogarei. É apenas o começo da temporada".