Karim Benzema - AFP

Karim Benzema AFP

Publicado 26/01/2024 11:14

Rio - Vivendo um momento delicado no Al-Ittihad, o atacante Karim Benzema, de 36 anos, pode voltar ao Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o treinador Carlo Ancelotti teria pedido para o maior campeão europeu tentar a contratação do francês.

Os moldes da possível negociação não estão definidos, mas a tendência é que sejam por empréstimo, já que o Real Madrid não deverá fazer um grande investimento pelo atacante, que tem contrato com a equipe saudita até 2026. Arsenal, Chelsea e Lyon também teriam interesse.

Benzema, de 36 anos, vem sendo muito criticado pelo baixo rendimento no clube saudita. Ele tirou férias por mais de três semanas, desativando sua conta no Instagram, seguida por mais de 76 milhões de usuários. Voltou a Jeddah na última quinta-feira, com 17 dias de atraso.

Na última sexta, teve uma reunião "acalorada" sobre seu futuro com a diretoria do Al-Ittihad e o técnico da equipe, o argentino Marcelo Gallardo. Desde que voltou de férias, o atacante treina separado do elenco e não viajou a Dubai para se concentrar com seus companheiros por "razões disciplinares".

Apesar disso, o atacante negou recentemente que tenha pedido para deixar o Al-Ittihad. "A mídia não sabe mais o que inventar, e quanto mais aumentam as coisas, é melhor para eles. Isso é completamente falso", disse o francês.