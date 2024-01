John Kennedy em ação durante jogo da seleção brasileira pré-olímpica - Foto: Joilson Marconne/CBF

Venezuela - O Brasil novamente teve uma atuação abaixo do esperado no Pré-Olímpico, mas conseguiu o mais importante: os três pontos. Na noite desta sexta-feira, 26, a Seleção venceu a Colômbia por 2 a 0 no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, pela terceira rodada do Grupo A do torneio. Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense, fizeram os gols da Canarinho.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos seis pontos e aparece na segunda colocação do grupo. Já a seleção colombiana segue zerada no torneio e ocupa a lanterna.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 29, para enfrentar o Equador novamente no Estádio Brigido Iriarte, a partir das 17h (de Brasília). A partida é válida pela quarta rodada do Torneio Pré-Olímpico.

O JOGO

O Brasil teve um começo de primeiro tempo ruim em Caracas. A Seleção cometeu erros bobos no campo de defesa e, consequentemente, deu de graça quatro ataques para os colombianos.

Apesar disso, a Canarinho se recuperou e abriu o placar aos 25 minutos. Já no campo de ataque, Endrick desarmou Mosquera, e a bola caiu nos pés de John Kennedy. O jogador do Fluminense, então, limpou a marcação e bateu forte de fora da área. O goleiro Sebastián Guerra espalmou, mas Endrick apareceu mais uma vez para pegar o rebote e marcar. Na comemoração, o centroavante mostrou uma foto junto com a namorada.

Endrick mostra foto com a namorada ao comemorar gol em jogo da Seleção Foto: Joilson Marconne/CBF

Depois disso, o jogo ficou mais controlado. A Colômbia até chegou algumas vezes, mas já não obrigou Mycael a trabalhar. Pelo lado do Brasil, uma única boa chance, que veio numa bonita jogada de John Kennedy, mas Sebastián Guerra fez grande defesa com o pé.

O segundo tempo foi diferente. Isso porque o Brasil viu a Colômbia crescer na partida e criar grandes oportunidades de empate. No entanto, para sorte da Seleção, faltou capricho dos colombianos na hora de concluir as jogadas criadas. Além disso, a finalização da Colômbia que teve direção do gol parou numa grande defesa de Mycael.

Com o decorrer do jogo, o empate persistia no marcador, e a Colômbia precisou se expor ainda mais. Nesse cenário, o Brasil aproveitou os espaços e matou a partida.

Aos 38 minutos, Gabriel Pec, cria do Vasco recentemente vendido ao LA Galaxy , foi lançado pelo lado esquerdo, venceu a marcação e ficou cara a cara com goleiro. Ele, contudo, preferiu tocar atrás para John Kennedy, que teve o gol aberto e não desperdiçou.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Colômbia



Data e Hora: 26/1/2024, às 20h

Local: Estádio Brigido Iriarte, em Caracas (VEN)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Cartões amarelos: Arthur Chaves (BRA) / Ceballos, Palacio e Quiñones (VEN)

Cartões vermelhos:

Gol: Endrick (1-0) (25'/1ºT) / John Kennedy (2-0) (38'/2ºT)

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Mycael; Khellven (Ronald, 31'/2ºT), Arthur Chaves, Michel (Luan Patrick, 17'/1ºT) e Kaiki Bruno (Rikelmi, 31'/2ºT); Andrey Santos, Marlon Gomes Alexsander e Maurício (Gabriel Pec, 24'/2ºT); John Kennedy e Endrick (Pirani, 24'/2ºT).

COLÔMBIA (Técnico: Héctor Cárdenas)

Sebastián Guerra; Mosquera, Ceballos, Velásquez e Fernando Álvarez; Nelson Palacio, Castilla (Alejandro García, 42'/2ºT), Daniel Ruiz (Palacios, 21'/2ºT), Óscar Cortés (Óscar Perera, 42'/2ºT) e Carlos Gómez; Carlos Cortés (Quiñones, 33'/2ºT).