Momento da invasão na cobrança de pênalti a favor do Genk, o que gerou grande polêmica em jogo anuladoReprodução de vídeo

O Conselho Disciplinar da Federação Belga decidiu pela anulação de Anderlecht 2x1 Genk e a disputa novamente da partida. O motivo foi um erro da arbitragem e do VAR.

O duelo aconteceu em 23 de dezembro de 2023, pelo Campeonato Belga. Quando ainda estava 0 a 0, o VAR aconselhou o árbitro Nathan Verboomen a anular um gol de rebote em pênalti a favor do Genk. O motivo foi a invasão de um jogador do time.



O problema é que a arbitragem deveria ter marcado nova cobrança de penalidade, conforme manda a regra em casos de invasão, mas optou por sinalizar tiro livre indireto a favor do Anderlecht.



Diante do grave erro, o Genk entrou com uma queixa. Num primeiro momento, o departamento de arbitragem do país considerou apenas como erro de avaliação das regras. Mas o clube recorreu e conseguiu a anulação da partida, para que fosse disputada novamente.



Com isso, o Anderlecht caiu para 40 pontos, mas segue na vice-liderança, cinco pontos à frente do Genk, em quinto.