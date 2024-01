Rubinho ao lado de Bernardinho em sua primeira passagem pela Seleção de vôlei - Divulgação/CBV

Publicado 26/01/2024 17:11

Rio - Dupla que levou a seleção brasileira masculina de vôlei ao ouro olímpico nos Jogos Rio 2016, Bernardinho e Rubinho estarão novamente juntos em 2024. Na última quinta-feira (25/1), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que Rubinho aceitou o convite para voltar ao posto de assistente técnico do Brasil e estará ao lado de Bernardinho na Liga das Nações e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Sempre gostei de trabalhar no ambiente de seleção. Foram 20 anos dedicados aos times de base e adulto, 10 anos em cada. Trabalhar com grandes jogadores e ajudá-los em seu desenvolvimento é intenso, mas muito satisfatório. Tenho um vínculo forte com o Bernardo e estou muito motivado. Nunca deixei de acompanhar o cenário internacional, as competições. No ano passado, estive nos jogos do Brasil na Liga das Nações na França", disse Rubinho, que há dois anos treina o Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, da França.

Rubinho já tem tarefas agendadas para os próximos dias. Ele fará parte de uma missão que a CBV enviará à França para visitar instalações de hospedagem e treinamentos em Paris, dentro do planejamento para a disputa dos Jogos Olímpicos. Uma das paradas será o centro de treinamento que a CBV utiliza desde 2023, localizado na região de La Moselle.

"Ter uma base de apoio na Europa é importante e crucial, principalmente para as categorias de base. Treinar e jogar com grandes escolas europeias traz desenvolvimento, eleva o nível de competitividade. É um processo importante, que dá frutos com o tempo. A estrutura da CBV em La Moselle é de grande valor para as nossas seleções", comentou.

Além do primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de 2016 como assistente técnico, Rubinho comandou a seleção masculina sub-23 campeã mundial em 2015. Seu primeiro jogo oficial neste retorno será justamente no Maracanãzinho, palco da conquista histórica de sete anos atrás. Em maio, o ginásio será sede da etapa inaugural da Liga das Nações 2024.

"O Maracanãzinho é um dos templos do voleibol mundial. Está marcado na minha memória pela trajetória com a seleção masculina no Rio 2016. Foi uma campanha árdua, mas que terminou com o título que tanto sonhávamos. Retornar justamente no Maracanãzinho tem uma simbologia enorme, é um grande recomeço. Temos duas competições muito fortes e importantes nesta temporada. O trabalho precisa ser muito bem planejado", destacou o novo auxiliar.